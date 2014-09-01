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وزير الاستثمار يبحث خطة رفع كفاءة وتطوير شركات الغزل والنسيج والملابس

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وزير الاستثمار يبحث خطة رفع كفاءة وتطوير شركات الغزل والنسيج والملابس وزير الاستثمار يبحث خطة رفع كفاءة وتطوير شركات الغزل والنسيج والملابس

وزير الاستثمار أشرف سالمان

عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور أحمد مصطفى تناول الاجتماع بحث تطوير أداء الشركات التابعة وسبل استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة مع التأكيد على الاستمرار في دعم الشركات للمحافظة على استقرار أوضاع العاملين وسرعة الانتهاء من تنفيذ خطة متكاملة للإصلاح الهيكلي لهذه الشركات.

وأكد وزير الاستثمار على أن السياسة العامة للدولة تتجه نحو تنمية إيرادات وأصول شركات قطاع الأعمال العام مع ضرورة الحفاظ على العمالة القائمة بتلك الشركات.

وأشار إلي أن خطة إصلاح شركات الغزل والنسيج تتضمن دراسة الأوضاع الداخلية للشركات وتقييم الأداء المالي ومستوى كفاءة إدارات هذه الشركات، ودراسة الهياكل التمويلية وسبل زيادة رأس المال العامل، ودراسة سبل التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الغزل والنسيج بأكمله وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع عرض موقف الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسبل استغلال كامل طاقتها الإنتاجية، وقد وجه وزير الاستثمار إدارة الشركة القابضة بضرورة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتقييم مدى كفاءة إدارة هذه الشركات مع التأكيد على سرعة التصرف في المخزون والاتجاه إلى فتح أسواق جديدة خاصة في الدول الأفريقية.

 

أ ش أ

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