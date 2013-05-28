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مسؤول فرنسي: باريس تفحص عينات من أسلحة كيماوية نقلت من سوريا

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مسؤول فرنسي: باريس تفحص عينات من أسلحة كيماوية نقلت من سوريا مسؤول فرنسي: باريس تفحص عينات من أسلحة كيماوية نقلت من سوريا

كتب : ا ف ب الثلاثاء 28-05-2013 06:23

أعلن مسؤول فرنسي كبير فضل عدم الكشف عن هويته، أن فرنسا ستفحص عينات من الأسلحة الكيماوية، والتي نقلها صحافيون من صحيفة "لوموند" من سوريا.

وأضاف المسؤول، أن الفرنسية فحصت وعلى غرار الولايات المتحدة وبريطانيا عيناتها، وتوصلت إلى وجود مؤشرات ولكن ليس أدلة رسمية عن استعمال غاز المعارك في سوريا، مشيرا إلى أن مسألة الأسلحة الكيماوية في سوريا كانت مدار بحث بين وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس والولايات المتحدة جون كيري وروسيا وسيرغي لافروف مساء أمس.

ووأضاف "إذا حصلنا على ما يكفي من العناصر المتطابقة للقول بإن أسلحة كيماوية استعملت فعندها يجب أن نتخذ قرارات مع شركائنا ودرس العبر الواجب استخلاصها".

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