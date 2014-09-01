محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبي للغابة الشجرية بالجبلاو

قام عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية شهد خلالها التشغيل التجريبي للغابة الشجرية بتوسعات الصرف الصحي بقرية الجبلاو بمدينة قنا .

وأكد الهجان علي أهمية الانتهاء من هذا المشروع حسب الجدول الزمني المحدد له لما يمثله من أهمية قصوى تتمثل في التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي وزيادة الحزام الأخضر .

وأشار إلي أن مساحة الغابة الشجرية بلغت 4195 فدان منها 2000 فدان ري بالتنقيط و 250 فدان ري بالغمر مكونة من 11 حوض لزراعة نباتات غير تقليدية تتناسب مع طبيعة ونوع المياه المعالجة .

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة قنا على الاهتمام بالبيئة بهدف تحقيق مستوي صحي مناسب للمواطن القنائي ومن أجل حياة أفضل .