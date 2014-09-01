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محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبي للغابة الشجرية بالجبلاو

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محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبي للغابة الشجرية بالجبلاو محافظ قنا يشهد التشغيل التجريبي للغابة الشجرية بالجبلاو

اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا

قام عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بجولة تفقدية شهد خلالها التشغيل التجريبي للغابة الشجرية بتوسعات الصرف الصحي بقرية الجبلاو بمدينة قنا .

وأكد الهجان علي أهمية الانتهاء من هذا المشروع حسب الجدول الزمني المحدد له لما يمثله من أهمية قصوى تتمثل في التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي وزيادة الحزام الأخضر .

وأشار إلي أن مساحة الغابة الشجرية بلغت 4195 فدان منها 2000 فدان ري بالتنقيط و 250 فدان ري بالغمر مكونة من 11 حوض لزراعة نباتات غير تقليدية تتناسب مع طبيعة ونوع المياه المعالجة .

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة قنا على الاهتمام بالبيئة بهدف تحقيق مستوي صحي مناسب للمواطن القنائي ومن أجل حياة أفضل .

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