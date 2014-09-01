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إسرائيل تعلن سقوط قذيفة هاون على هضبة الجولان

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إسرائيل تعلن سقوط قذيفة هاون على هضبة الجولان إسرائيل تعلن سقوط قذيفة هاون على هضبة الجولان

ارشيفية

 

أعلنت السلطات الإسرائيلية سقوط قذيفة هاون داخل الأراضي الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة صباح اليوم الاثنين من جانب الحدود السورية.

وقالت السلطات – حسبما أفاد راديو (صوت إسرائيل) اليوم – إن هذا الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وتشهد مرتفعات الجولان توترا منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، إلا أن الحوادث فيها بقيت محدودة واقتصرت على إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة أو إطلاق قذائف هاون على أهداف للجيش الإسرائيلي الذي رد عليها في غالب الأحيان.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية التي أعلنت ضمها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.

أ ش أ

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