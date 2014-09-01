بالفيديو - هاتريك إبراهيموفيتش يقود سان جيرمان لعبور سانت إيتيان

(إفي): قاد الثنائي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأوروجوائي إدينسون كافاني فريقهم باريس سان جيرمان للفوز بخماسية على سانت إيتيان يوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

جاء الهدف الأول من المباراة بطريق الخطأ إذ سجله لاعب سانت إيتيان، ستيفان روفير في مرماه في الدقيقة 24، ثم نجح إبراهيموفيتش في إضافة الهدف الثاني لنادي العاصمة في الدقيقة 41.

أضاف المهاجم السويدي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 62 ثم أحرز كافاني الهدف الرابع بعدها بدقيقة لينهي ابراهيموفيتش ثلاثيته الخاصة وخماسية الفريق الباريسي في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى ثمانية نقاط، من فوزين وتعادلين بفارق نقطتين عن بوردو المتصدر بعشرة نقاط.

شاهد - خماسية باريس بقيادة إبراهيموفيتش