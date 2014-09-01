في_إيطاليا: إنتر يتعادل نابولي يفوز دي ناتالي يواصل التألق

(إفي): استهل إنتر ميلانو مشواره ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل سلبي على ملعب تورينو، فيما عاد نابولي بفوز من أرض جنوه بهدفين لواحد في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي.

فعلى ملعب أوليمبيكو دي تورينو، تسيد التعادل السلبي اللقاء بعد فشل الفريقين في فك شفرة الشباك، وأهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة 20 نفذها الأوروجوائي مارسيلو لاروندو وتصدى لها الحارس المتميز السلوفيني سمير هندانوفيتش.

وشهدت المباراة تعرض الوافد الجديد لإنتر المدافع الصربي نيمانيا فيديتش للطرد في الثوان الأخيرة.

في المقابل نسي نابولي أحزان الخروج من تصفيات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهزم جنوه بملعبه في الوقت القاتل بهدفين للإسباني خوسيه كاييخون والهولندي دي جوزمان في الدقيقة 3 وأخر دقيقة من المباراة مقابل هدف واحد للتشيلي ماوريسيو بينيا.

واستعاد النجم المخضرم أنطونيو دي ناتالي ذاكرته التهديفيه بعد العدول عن قرار الاعتزال، وسجل هدفين لأودينيزي انتصر بهما على إمبولي في غضون خمس دقائق في الدقائق57 و62.

وتغلب تشيزينا على ضيفه بارما في مفاجأة بهدف وحيد لأليخاندرو رودريجز الإسباني في الدقيقة 38.

وتعادل ساسولو مع زائره كالياري بهدف لكل منهما، إذ سجل سيموني زازا أولا لأصحاب الضيافة في الدقيقة 42، ثم تعادل ماركو ساو للضيوف بعد دقيقتين فقط في الدقيقة 44.

وبنفس النتيجة تعادل باليرمو على أرضه أمام سامبدوريا في الرمق الأخير، إذ افتتح الأول التسجيل عبر الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة7، وسرق نقطة التعادل دانييلي جاستالديلو قبل نهاية المباراة.

كان أتالانتا قد تعادل سلبيا مع ضيفه هيلاس فيرونا في وقت سابق، بينما حقق ميلان فوزا كبيرا على لاتسيو 3-1 في قمة الجولة.