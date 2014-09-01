آلام عضلية تمنع ميسي من ودية الأرجنتين أمام ألمانيا

(إفي): أعلن فريق برشلونة يوم الأحد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يخوض المباراة الودية لمنتخب الأرجنتين أمام ألمانيا بسبب حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن.

وقاد ميسي فريقه للفوز أمام فياريال بهدف نظيف، لكنه اشتكى من آلام عضلية بعد لعب المباراة كاملة.

وكان متوقعا أن ينضم نجم برشلونة إلى منتخبه في المباراة الودية أمام ألمانيا في تكرار لنهائي مونديال البرازيل، في أول لقاء للمدرب الجديد والمدير الفني السابق لبرشلونة خيراردو مارتينو.

وأعلن مارتينو يوم السبت ميسي قائدا للمنتخب الأرجنتيني، قائلا: "ليو سيكون القائد"، مشيرا إلى أنه يساهم في رفع مستوى الفريق في جميع الأحوال.

وأضاف "تحدثت معه منذ عشرة أيام ولاحظت انه يركز تفكيره في بداية الدوري الإسباني لان هناك أوقات يمثل فيها النادي أولوية وأخرى يكون فيها المنتخب هو الأهم".