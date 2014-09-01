مدير أمن شمال سيناء نسعى للقضاء على قيادات الإرهاب فى سيناء

أكد اللواء فؤاد عثمان، مدير أمن شمال سيناء، أننا نسعى إلى القضاء على العناصر الرئيسية للإرهاب فى سيناء بعد ورود معلومات تفيد بتواجد عدد منهم فى مدينة العريش وأن الأجهزة الأمنية تجرى تحرياتها لمعرفة أماكن قيادات آخرى فى مدينة العريش.

وأضاف مدير الأمن أن استهداف عناصر الجيش والشرطة المتهم بها فايز أبوشيته، حيث أثبتت التحريات أن المضبوطات التى تم العثور عليها بمنزل أبو شيتة تستخدم فى كل العمليات التى تستهدف عناصر الشرطة.

وهذا ما أكده شهود العيان بموقع الاشتباكات التى جرت أمس الأحد والتى أسفرت عن إصابة 3 ضباط ومقتل اثنين من أخطر العناصر الإرهابية فى سيناء.

ويعتبر فايز أبو شيته، الأخ الأكبر لحمادة أبو شيتة وأحد المشاركين فى مذبحة رفح الثانية و المتهم الرئيسى فى عملية خطف الجنود السابعة التى تمت فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بمشاركة شقيقهم الثالث هانى أبو شتية، وكان لديهم العديد من المحاولات من أجل تهريب شقيقهم”حمادة” بعد القبض عليه وإيداعه بسجن العقرب، حتى تمكنت القوات المسلحة بمنطقة شمال سيناء من قتل فايز عبد الرحمن الشهير بفايز أبو شتيه أثناء مداهمة البؤرة الإجرامية بسيناء بعد محاصرة المنزل الذى يختبئ فيه، وتبادل إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت القوات من قتله.

من ناحية آخرى أكد مصدر أمنى إن عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة شرق الشيخ زويد على طريق رئيسى، أثناء سير آليات أمنية فى طريقها لتنفيذ عمليات ضد مسلحين بهذه المنطقة، وأشار شهود العيان إلى أن العبوة انفجرت قبل وصول الآليات ولم تسبب أى خسائر فى الأرواح والمعدات، أعقبها إطلاق نار كثيف بالمنطقة.