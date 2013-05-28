خبراء: إلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول سيؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد

اعترض الدكتور "صلاح العمروسى"، الخبير الاقتصادى، على إلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول من الخارج، واعتبر تلك الخطوة فى صالح المستورد، وضارة بصناعة الغزل فى مصر ولن تساعد على تطوير هذا القطاع.

جاءت تصريحات "العمروسى" بعد إعلان الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عقد اجتماع بحضور أعضاء الشعبة للمناقشة فى وقف رسوم الحماية على واردات الغزول من الخارج.

وفى حين أيدت "بسنت فهمى"، الخبيرة الاقتصادية، إلغاء رسوم الحماية على واردات الغزول من الخارج، الذى من شأنه أن يتم انخفاض تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن الغزول فى مصر لا تصلح للصناعات القائمة، لذلك يتم الاستيراد من تركيا والهند على سبيل المثال.

وطالب الدكتور "سعيد توفيق"، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، الغرفة التجارية أن تأخذ فى اعتبارها الصناعات المحلية، التى ستتأثر بإلغاء رسوم الحماية على واردات الغزل، كما حذر توفيق من حدوث تباطؤ فى نمو الاقتصاد المصرى جراء اتخاذ تلك الخطوة.

والجدير بالذكر أن 60% من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى تصنيع الملابس، يتم استيرادها من الخارج، وأن هناك ارتفاعًا فى أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 25 إلى 30% حاليا، بسبب ارتفاع مواد الخام ومستلزمات الإنتاج.