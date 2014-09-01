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Beyonce و Kim Kardashian تختاران نفس التنورة

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Beyonce و Kim Kardashian تختاران نفس التنورة Beyonce و Kim Kardashian تختاران نفس التنورة

الأحد 31-08-2014 12:28

يبدو أن النجمتين بيونسيه Beyonce وكيم كارداشيان Kim Kardashian تمتلكان ذوقاً مختلفاً نوعاً ما، فقد ارتدت النجمتان نفس التنورة الجينز القصيرة من Frame Denim في إطلالتين مختلفتين تماماً.

نشرت المغنية الشهيرة بيونسيه صورتها على موقع "انستغرام" بهذه التنورة القصيرة في تنسيق جريء نوعاً ما، حيث ارتدتها مع جاكيت جينز ومجوهرات ذهبية مكونة من 3 بروشات ذهبية من Chanel وسوار عريض وحذاء ذهبي، بينما اختارت نجمة التلفاز كيم كارداشيان تنسيقاً أبسط بكثير، إذ ارتدت نفس التنورة مع قميص جينز بنفس اللون وصندل لحمي بكعب عالٍ.

إي هاتين النجمتين اختارت التنسيق الأفضل برأيك؟

 

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سيدتي