مطار القاهرة يستقبل "جدو" بعد عودته من الإعارة

عاد إلى القاهرة مساء الاثنين "محمد ناجى" جدو" لاعب فريق الأهلى قادما من لندن بعد انتهاء إعارته لفريق "هال سيتى" الإنجليزى، وخضوعه لعملية جراحية بعد إصابته بشرخ إجهادى فى القدم اليمنى.

وصل اللاعب على الطائرة المصرية القادمة من لندن، حيث استخدم عكازين لمساعدته فى السير داخل صالة الوصول، حيث من المقرر أن يبدأ فترة التأهيل خلال الأيام القادمة.

وكان "جدو" قد أجرى عملية ترقيع عظمى فى وجه القدم، للتخلص من آلام الشرخ الإجهادى، الذى تعرض له ومنعه من المشاركة فى بعض المباريات مع فريق هال سيتى فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى، وقرر الجهاز الطبى منح "جدو" فترة راحة قبل أن يعود للتأهيل، تمهيدًا لعودته للمشاركة فى تدريبات الفريق.