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إيقاف رمضان صبحي دوليا.. وحرمانه من السفر مع المنتخب الأوليمبي للمغرب

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إيقاف رمضان صبحي دوليا.. وحرمانه من السفر مع المنتخب الأوليمبي للمغرب إيقاف رمضان صبحي دوليا.. وحرمانه من السفر مع المنتخب الأوليمبي للمغرب

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي عن اللعب دوليا، بعد قيامه بالتعدي على حكم لقاء منتخب للشباب أمام الكونجو.

وفشل منتخب الشباب في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2015 رغم الفوز على الكونجو 2-1 في القاهرة، بسبب الخسارة في مباراة الذهاب 2-0.

واعترض لاعب الأهلي على حكم اللقاء عقب المباراة بشكل مبالغ فيه، وهو ما دفع اتحاد الكرة لإيقافه عن اللعب دوليا.

ولن يستطيع صبحي تمثيل منتخب مصر الأوليمبي في معسكر المغرب الإعدادي لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية ريودي جانيرو 2016 .

ويلعب رجال حسام البدري مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام منتخب المغرب يومي 2، و6 سبتمبر.

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