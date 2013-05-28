كمال خليل يطالب الدولة بمنح كل فلاح معدم فدان أرض وقرضا ب10 آلاف جنيه

قال الناشط السياسى كمال خليل، "من حق كل فلاح معدم (لا يملك أرضا) أن يحصل مجانا بحد أدنى على فدان من أرض بلاده والتى يسمونها أرض الدولة".

وأضاف خليل، عبر تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "أرض مصر مليون كيلو متر مربع نعيش على 5 فى المائة فقط من هذه المساحة، والدولة العادلة من المفروض ألا تكتفى بتوزيع الأرض مجانا على الفلاحين وفقط، بل تقوم أيضا بشق الطرق وحفر الآبار التى تمكن المعدم من زراعة واستصلاح تلك الأرض وأن تمنح هذا المعدم قرضا بدون فوائد 5-10آلاف جنيه".

واختتم قائلا: "هذا هو الطريق الحقيقى الوحيد لغزو الصحراء والخطوة الأولى فى طريق دولة العدل.. يا دولة الظلم انمحى وبيدى.. اعطى الفلاح المعدم جزءا من أرض بلاده وساعديه ليعود ذلك بالخير على البلاد والعباد.. والكلام ده مش اشتراكى.. دا كلام فى التطوير والتنمية العادلة.. وللحديث بقية تعاونية".