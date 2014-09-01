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مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل برأس غارب

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مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل برأس غارب مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة نقل برأس غارب

أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق (رأس غارب / الغردقة) كانت تقل كمية من الاثاث والعفش تم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى.
> كان الدكتور حسام جميل، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل أسفرت عن وفاة شخص وإصابة اثنين بإصابات خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزى،لتلقي العلاج وجاري التعرف علي بياناتهم وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة

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