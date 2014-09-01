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انقطاع بث التلفزيون الباكستاني الحكومي بعد اقتحامه من قبل محتجين

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انقطاع بث التلفزيون الباكستاني الحكومي بعد اقتحامه من قبل محتجين انقطاع بث التلفزيون الباكستاني الحكومي بعد اقتحامه من قبل محتجين

ارشيفية

أفادت تقارير إخبارية صباح اليوم الإثنين بانقطاع بث التلفزيون الباكستاني الحكومي بعد اقتحامه من قبل محتجين.

ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) …دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة ضحايا الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) إلى قتيلين و450 مصابا.

يذكر أن المظاهرات – التي يقودها رجل الدين المعارض طاهر قادري ولاعب الكريكيت الشهير عمران خان – تطالب بتنحي نواز شريف عن منصبه بعد رفضه المهلة المحددة للتحقيق فيما تردد عن جرائم تحايل على القانون خلال الانتخابات التي جرت في باكستان في العام الماضي وأسفرت عن فوزه.

 

أ ش أ

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