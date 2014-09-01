البورصة تربح 22.8 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي نحو 8ر22 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 88ر523 مليار جنيه مقارنة بـ 05ر501 مليار جنيه خلال يوليو السابق عليه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6 .4 %.

وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية – والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – إلي أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفعت بشكل جماعي حيث ارتفع مؤشر (إيجي إكس 30) الرئيسي بنسبة 3 .7 % ليصل إلي مستوى 9447 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجي اكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 03 .5 % ليصل إلي مستوى 660 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 53. 5 % إلى قيمته لينهى تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 1170 نقطة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع قيم التداولات خلال الشهر الماضي لتصل إلي نحو6 .21 مليار جنيه من خلال تداول 4020 مليون ورقة منفذة على 617 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيم تداول بلغت 13 .17 مليار جنيه وتداول 535 .2 مليون ورقة منفذة على 338 ألف عملية خلال اشهر السابق له.

وأشار إلى أنه في بورصة النيل بلغت قيم التداولات 1. 52 مليون جنيه من خلال تداول 2ر18 مليون ورقة منفذة على 7462 عملية.

ولفت التقرير إلى استحواذ سوق الأسهم على 41ر77 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 59ر22 %.

وأضاف أن “المستثمرين المصريين استحوذوا على 64ر.86 % من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 86ر .8 % والعرب على 86 .4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات”.

وأوضح أن الأجانب غير العرب سجلوا صافى شراء بقيمة 86. 856 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيم 55. 257 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بلغ 651ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء بلغ 253. 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 45 .43 % من المعاملات في البورصة، فيما استحوذ الأفراد على 55 . 56 %، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 44 .489 مليون جنيه خلال الشهر الماضي وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن “قيمة التداول على السندات بلغت 744. 4 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو639 .4 ألف سند تقريبا”.

أ ش أ