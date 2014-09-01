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فؤاد معصوم: تشكيل الحكومة العراقية بات وشيكا

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فؤاد معصوم: تشكيل الحكومة العراقية بات وشيكا فؤاد معصوم: تشكيل الحكومة العراقية بات وشيكا

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن المشاورات لتشكيل الجديدة شهدت تقدما ملموسا ، منوها إلي أن الإعلان عن الحكومة الجديدة بات قريبا.

وذكر معصوم- في تصريح خاص لقناة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين أن هناك شعورا لدى الجميع بضرورة تشكيل الحكومة وإلا سيدخل العراق في دوامة.. لافتا إلى أن الأولوية بعد تشكيل الحكومة ستكون للتركيز على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة أن يعيد العراق علاقاته مع دول العربية والغربية، مبينا أنه من الصعوبة أن يعتمد العراق فقط على نفسه في محاربة الإرهاب.

وشدد فؤاد معصوم على ضرورة بناء تحالف واسع لمحاربة المجموعات المسلحة في العراق، مشيرا في الوقت ذاته أن تلك المجموعات المسلحة تشكل تهديدا للأمن القومي والدولي.

من جهة أخري، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن مجموع الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الأمريكية في مناطق في العراق منذ الثامن من أغسطس الماضي بلغ 120 غارة.. وقالت وزارة الدفاع- في بيان صحفي- إن مقاتلات وقاذفات أمريكية شنت غارات جديدة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام(داعش) في موقعين، أحدهما قرب بلدة آمرلي والثاني قرب سد الموصل، شمالي العراق.

وأوضح البيان أن الغارة قرب آمرلي، التركمانية والتي تبعد 160 كيلومترا شمالي بغداد أسفرت عن إعطاب دبابة لتنظيم الدولة الإسلامية، بينما أسفرت الغارة قرب سد الموصل عن تدمير عربة مصفحة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه ألقى مساعدات إنسانية على بلدة آمرلي رافقها قصف طائراته لمواقع المسلحين الذين كانوا يحاصرونها وقطعوا عنها الماء والطعام.

أ ش أ

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