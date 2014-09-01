إشعال النيران في سيارة أجرة بسبب خلافات عائلية بالوادي الجديد‎

شب حريق في سيارة أجرة بإحدي قري مركز الداخلة بالوادي الجديد‎، تم إشعاله بسبب خلافات عائلية بين مالك السيارة وبين طليقته.

تلقي اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من إدارة الحماية المدنية والحريق يفيد بنشوب حريق في سيارة أجرة بإحدي قري مركز الداخلة تحمل رقم ” 20117 أجرة الوادي بعد اشتعال النيران واتهم م . س . ع ” 27 سنة سائق ومقيم الداخلة كلا من ” م .أ ” 39 سنة موظف و ” ع . أ ” 29 سنة و ” ن . أ ” 25 سنة مقيمون بمدينة موط بمركز الداخلة بأنهم قاموا بإشعال النيران في سيارته الأجرة بسبب خلافات عائلية بينه وبين طليقته.

تم تحرير المحضر رقم 1186 إداري شرطة الداخلة لسنة 2014 وإحالته اللنيابة العامة للتحقيق.