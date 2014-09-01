ضبط 7بنادق بحوزة تاجري سلاح بمركز ملوي بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بملوي من ضبط 7بنادق خرطوش متعددة الطقات تركية الصنع بحوزة تاجري سلاح ، وتلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط راضي رياض عياد 40 سنة صياد ومقيم قرية ابشادات لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبحوزته 5 بندقية خرطوش متعددات الطلقات تركية الصنع و25 طلقة من ذات العيار تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5269 إداري مركز ملوي.

> كما تم ضبط جمال إبراهيم على 29 سنة فلاح ومقيم قصر هور مركز ملوي وبحوزته عدد 2 بندقية خرطوش تركي الصنع أحداهما بخزينة تسع 2 طلقة والأخري تسع خمس طلقات وعدد 27 طلقة من ذات العيار.