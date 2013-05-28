الجرجير منشط جنسى ومفيد للقلب

الجرجير له تأثير السحر فى التنشيط الجنسى وعلاج أكثر من مرض، حيث أثبتت الدراسات أنه يساعد فى إنبات الشعر المتساقط الناتج عن الإصابة بالحميات‏، وهذا ما يوضحه دكتور جمال شعبان أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب قائلا: مزج هذا العصير بمقدار من الكحول النقى مع إضافة القليل من أوراق زهر الورد إلى هذا المزيج لتحسين رائحته‏، ثم استخدامه لتدليك جلد الرأس يوميا ينشط حويصلات الشعر ويساعد على نموها‏.

‏كما يمكن استعمال الجرجير لمعالجة جميع أعراض نقص فيتامين ‏( سى‏) التى تشمل نزيف اللثة والدمامل وحب الشباب وآفات الجلد المزمنة‏,‏ أيضا قد يكون مفيدا للمرضى المصابين بالسكر أيضا‏,‏ لأنه يخفف نسبة السكر فى البول‏، كما قد يساعد فى معالجة الروماتيزم‏، ويمكن علاج أمراض التسمم النيكوتينى الذى يصيب المدخنين باستعمال عصير الجرجير أيضا‏.

‏ومن الفوائد الطبية الأخرى التى تتمتع بها أوراق الجرحير التى تفقد خواصها الطبية بعد ظهور الزهر‏، أنها تساعد على الهضم وزيادة إفراز العصارة الصفراء الكبدية‏،‏ كما تعتبر مادة فعالة فى إدرار البول‏، وذلك بغلى مقدار ثلاث حفنات من الجرجير مع بصلة كبيرة فى لتر ماء‏، ثم يغلى المزيج حتى لا يبقى منة إلا ثلثه‏، وبعد تصفيته يشرب فاترا مقدار نصف فنجان فى الصباح وآخر فى المساء.