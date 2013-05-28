الجرجير منشط جنسى ومفيد للقلب

الجرجير له تأثير السحر فى التنشيط الجنسى وعلاج أكثر من مرض، حيث أثبتت الدراسات أنه يساعد فى إنبات الشعر المتساقط الناتج عن الإصابة بالحميات، وهذا ما يوضحه دكتور جمال شعبان أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب قائلا: مزج هذا العصير بمقدار من الكحول النقى مع إضافة القليل من أوراق زهر الورد إلى هذا المزيج لتحسين رائحته، ثم استخدامه لتدليك جلد الرأس يوميا ينشط حويصلات الشعر ويساعد على نموها.
كما يمكن استعمال الجرجير لمعالجة جميع أعراض نقص فيتامين ( سى) التى تشمل نزيف اللثة والدمامل وحب الشباب وآفات الجلد المزمنة, أيضا قد يكون مفيدا للمرضى المصابين بالسكر أيضا, لأنه يخفف نسبة السكر فى البول، كما قد يساعد فى معالجة الروماتيزم، ويمكن علاج أمراض التسمم النيكوتينى الذى يصيب المدخنين باستعمال عصير الجرجير أيضا.
ومن الفوائد الطبية الأخرى التى تتمتع بها أوراق الجرحير التى تفقد خواصها الطبية بعد ظهور الزهر، أنها تساعد على الهضم وزيادة إفراز العصارة الصفراء الكبدية، كما تعتبر مادة فعالة فى إدرار البول، وذلك بغلى مقدار ثلاث حفنات من الجرجير مع بصلة كبيرة فى لتر ماء، ثم يغلى المزيج حتى لا يبقى منة إلا ثلثه، وبعد تصفيته يشرب فاترا مقدار نصف فنجان فى الصباح وآخر فى المساء.