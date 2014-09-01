نيجيريا تعلن الحجر الصحي على 3 أشخاص جدد أصيبوا بفيروس “إيبولا”

أعلنت السلطات الصحية بولاية (ريفرز) بجنوب نيجيريا الحجر الصحي الكامل على 3 أشخاص جدد ظهر عليهم أعراض فيروس (إيبولا) القاتل.

وقال مفوض الصحة بالولاية سمسون باركار – خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية – إن “المصابين هم سيدة وطبيب وصيدلي كانوا قد احتكوا بأحد الأشخاص الذي توفي بالمرض منذ أيام، مما يرفع عدد الحالات المؤكدة بنيجيريا إلي 18، توفي منهم 6، بينما قالت وزارة الصحة إن أكثر من 200 شخص تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية للتأكد من خلوهم من (الإيبولا)”.

وبحسب أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الوفيات بالفيروس القاتل في سيراليون وغينيا كوناكري وليبيريا ونيجيريا وصل إلي 1552، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة في الدول الأربع إلي أكثر من 3 آلاف.

يشار إلي أن الفيروس وصل إلي نيجيريا عن طريق دبلوماسي ليبيري يعمل بالمجموعة الاقتصادية بغرب أفريقيا (إيكواس) حيث توفي بعد أيام من وصوله إلي مدينة لاجوس النيجيرية وتم حرق جثته.

أ ش أ