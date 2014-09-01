أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نيجيريا تعلن الحجر الصحي على 3 أشخاص جدد أصيبوا بفيروس “إيبولا”

Google+ Print
نيجيريا تعلن الحجر الصحي على 3 أشخاص جدد أصيبوا بفيروس “إيبولا” نيجيريا تعلن الحجر الصحي على 3 أشخاص جدد أصيبوا بفيروس “إيبولا”

ارشيفية

أعلنت السلطات الصحية بولاية (ريفرز) بجنوب نيجيريا الحجر الصحي الكامل على 3 أشخاص جدد ظهر عليهم أعراض فيروس (إيبولا) القاتل.

وقال مفوض الصحة بالولاية سمسون باركار – خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية – إن “المصابين هم سيدة وطبيب وصيدلي كانوا قد احتكوا بأحد الأشخاص الذي توفي بالمرض منذ أيام، مما يرفع عدد الحالات المؤكدة بنيجيريا إلي 18، توفي منهم 6، بينما قالت وزارة الصحة إن أكثر من 200 شخص تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية للتأكد من خلوهم من (الإيبولا)”.

وبحسب أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية فإن عدد الوفيات بالفيروس القاتل في سيراليون وغينيا كوناكري وليبيريا ونيجيريا وصل إلي 1552، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة في الدول الأربع إلي أكثر من 3 آلاف.

يشار إلي أن الفيروس وصل إلي نيجيريا عن طريق دبلوماسي ليبيري يعمل بالمجموعة الاقتصادية بغرب أفريقيا (إيكواس) حيث توفي بعد أيام من وصوله إلي مدينة لاجوس النيجيرية وتم حرق جثته.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا