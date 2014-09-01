أخبار عاجلة

مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
ترامب يغرد: أنا جاهز للقاء الرئيس السيسي -
ترامب لـ"السيسي": أمريكا ستقاتل الإرهاب مع مصر.. وسنكون صديقين لوقت طويل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الناتو يبحث إنشاء 5 قواعد جديدة في شرق أوروبا

Google+ Print
الناتو يبحث إنشاء 5 قواعد جديدة في شرق أوروبا الناتو يبحث إنشاء 5 قواعد جديدة في شرق أوروبا

ارشيفية

نقلت وسائل إعلام روسية أن قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” المقررة في ويلز في 4-5 سبتمبر الجاري ستبحث مسألة إنشاء خمس قواعد أطلسية جديدة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ورومانيا وبولندا.

وأشارت قناة (روسيا اليوم) اليوم  الاثنين إلى أن الحلف يخطط لنشر 4000 عسكري من الدول الأعضاء فيه في كل من هذه القواعد، وذلك نقلا عن الصحيفة الألمانية “فرانكفورتر ألغيمايني”.

وقالت الصحيفة الألمانية إن مهمة القواعد الجديدة ستتمثل في حماية الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي من روسيا.وكان أمين عام الناتو، أندرس فوج راسموسن، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحلف ينوي إنشاء قواعد جديدة له في شرق أوروبا، متهما روسيا بالمسئولية عن تصعيد القتال في شرق أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلي أن صحيفة “فاينانشال تايمز” ذكرت يوم الجمعة الماضي أن 7 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي تخطط لتشكيل قوة للرد السريع تتكون من 10 آلاف جندي على الأقل في إطار خطط لتعزيز دفاعات الحلف في الرد على تدخل روسيا في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن القوة التي ستقودها بريطانيا ستشمل وحدات جوية وبحرية وبرية، موضحة أن الدول التي ستشارك في قوة الرد السريع هذه، هي الدنمارك ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا والنرويج وهولندا.

ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تشكيل القوة هذا الأسبوع بالتزامن مع قمة حلف الأطلسي في ويلز.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا