الناتو يبحث إنشاء 5 قواعد جديدة في شرق أوروبا

نقلت وسائل إعلام روسية أن قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” المقررة في ويلز في 4-5 سبتمبر الجاري ستبحث مسألة إنشاء خمس قواعد أطلسية جديدة في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا ورومانيا وبولندا.

وأشارت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين إلى أن الحلف يخطط لنشر 4000 عسكري من الدول الأعضاء فيه في كل من هذه القواعد، وذلك نقلا عن الصحيفة الألمانية “فرانكفورتر ألغيمايني”.

وقالت الصحيفة الألمانية إن مهمة القواعد الجديدة ستتمثل في حماية الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي من روسيا.وكان أمين عام الناتو، أندرس فوج راسموسن، قد أعلن الأسبوع الماضي أن الحلف ينوي إنشاء قواعد جديدة له في شرق أوروبا، متهما روسيا بالمسئولية عن تصعيد القتال في شرق أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلي أن صحيفة “فاينانشال تايمز” ذكرت يوم الجمعة الماضي أن 7 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي تخطط لتشكيل قوة للرد السريع تتكون من 10 آلاف جندي على الأقل في إطار خطط لتعزيز دفاعات الحلف في الرد على تدخل روسيا في أوكرانيا.

وأكدت الصحيفة أن القوة التي ستقودها بريطانيا ستشمل وحدات جوية وبحرية وبرية، موضحة أن الدول التي ستشارك في قوة الرد السريع هذه، هي الدنمارك ولاتفيا وإستونيا وليتوانيا والنرويج وهولندا.

ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تشكيل القوة هذا الأسبوع بالتزامن مع قمة حلف الأطلسي في ويلز.

أ ش أ