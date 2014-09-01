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بوكو حرام تقتل 14 شخصا وتحرق منازل شمال شرق نيجيريا

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بوكو حرام تقتل 14 شخصا وتحرق منازل شمال شرق نيجيريا بوكو حرام تقتل 14 شخصا وتحرق منازل شمال شرق نيجيريا

ارشيفية

قتل مسلحون، يعتقد أنهم أعضاء في جماعة “بوكو حرام” النيجيرية المتشددة 14 شخصا في ولاية (بورنو) شمال شرقي نيجيريا، وأحرقوا العديد من المنازل خلال هجمات علي عدة قري بالولاية المتاخمة لحدود الكاميرون خلال الساعات الماضية.

وقال قرويون فروا من المنطقة التي شهدت الهجمات اليوم الاثنين إن المسلحين دخلوا القري بسيارات نصف نقل وفتحوا النيران عشوائيا علي المواطنين مما أدي إلي مقتل 14 شخصا وإحراق عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية، مشيرين الي فرار عدد كبير من المواطنين.

واتهم سكان منطقة”جامبورا نجالا” علي الحدود مع الكاميرون جماعة “بوكو حرام” بذبح سكان المنطقة كالدجاج وتهديد اي شخص يرفض مغادرة المنطقة الي الأراضي الكاميرونية بالقتل، مشيرين الي أن مسلحي الجماعة يرتكبون جرائم بشعة ضد المدنيين.

يذكر أن رئيس نيجيريا جودلاك جوناثان تعهد بالقضاء علي الجماعة في تصريحات عديدة خلال الأشهر الماضية ومع ذلك فإن الجماعة مازالت تقوم بإعمال عنف وصفت بالغير مسبوقة.. واتهم جوناثان في وقت سابق بوكو حرام بقتل 13 ألف مواطن وإصابة وتشريد آلاف الأبرياء، وذلك منذ أن بدأت الجماعة تمردها شمال شرق البلاد عام 2009.

أ ش أ

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