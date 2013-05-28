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متحدث باسم الشرطة: إرسال مسحوق مريب وتهديدات سياسية لصحيفتين إيطاليتين

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متحدث باسم الشرطة: إرسال مسحوق مريب وتهديدات سياسية لصحيفتين إيطاليتين متحدث باسم الشرطة: إرسال مسحوق مريب وتهديدات سياسية لصحيفتين إيطاليتين

كتب : رويترز منذ 55 دقيقة

قال متحدث باسم الشرطة الإيطالية، إن مظروفا يحتوي على مسحوق أبيض مريب وتهديدات للرئيس جورجيو نابوليتانو ورئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أرسل إلى المقر الرئيسي لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" في ميلانو أمس.

وأضاف أن مظروفا آخر يحتوي على مسحوق رمادي أرسل إلى مكاتب صحيفة "الجورنال" في ميلانو، وهي صحيفة مملوكة لعائلة برلسكوني، ولم تشر الصحيفة إلى أي تهديدات.

وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، إن رسالة قصيرة في المظروف نصها "سيقتل جورجيو نابوليتانو وسيلفيو برلسكوني خائن للوطن"، حيث أن الرسالة تحمل توقيع مجموعة مسلحة للدفاع عن الشعب، بينما قالت صحيفة الجورنال إن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص وقائية بعد فتح الرسالة.

وفي بداية شهر أبريلالماضي، أُرسل طرد مفخخ إلى مكاتب صحيفة "لا ستامبا" في تورينو، وأعلنت جماعة فوضوية مسؤوليتها، ولم تنفجر القنبلة بسبب عطل في فتيل التفجير.

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