600 كف تطبع على حائط التطوع في برنامج إثراء المعرفة

طبع اكثر من 600 متطوع ومتطوعة وزائر أكفهم على جدار ميثاق التطوع في برنامج إثراء المعرفة الذي نظمته شركة أرامكو بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض واختتمت فعالياته يوم الجمعة الماضي.

وأوضح مدير شؤون ارامكو بالمنطقة الوسطى خالد بن عبدالله الرميح ان من أهم ملامح برنامج الإثراء المعرفي، برنامج التطوع والذي تقدم له اكثر من ثلاثة آلاف شخص والمطلوب ست مئة شخص وقد تم اختيار اصحاب المعايير الاعلى. وبلغ عدد المتطوعين الذين قبلوا فيه نحو 600 متطوع من الجنسين منهم 320 شابة و280 شاباً. عمل على تدريبهم أربعة مدربين من الرياض وجدة للشباب وأربع مدربات للشابات في برنامج تدريبي مكثف تواصل على مدى أربعة أيام، واشتمل على محاضرات وتدريب على أساسيات التطوع والتعامل مع الجمهور وكيفية العمل تحت الضغوط إضافة إلى تدريب ميداني على التنظيم واستقبال الزوار والشرح بمعدل خمس ساعات يومياً.

وتضم تشكيلة المتطوعين عددا من التخصصات فمنهم الأطباء والمهندسون ومتخصصون في رياض الأطفال ومتخصصون في مجال الطاقة وفنانو رسم، ويرتكز تدريب المتطوعين على صقل مهاراتهم في مجالات التواصل والاتصال والقيادة والعمل بروح الفريق وتقديم المساعدة وخدمات الزوار وإدارة الحشود، وترسيخ قيم العطاء وخدمة المجتمع عبر العمل الميداني كونها من القيم الأساسية في الحضارة الإسلامية وفي كثير من مجتمعات العالم.

ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات التفاعلية، فضلاً عن تمارين فردية وجماعية، تحفز ملكة الابتكار في التعامل مع المشكلات وتدريبات محاكاة، إضافة إلى أفلام توعوية وتدريبية، مفيداً أن غالبية المتطوعين استجابوا بشكل مميز لكل البرامج المطروحة التي تدربوا عليها.