أمين عسير يطالب رؤساء البلديات بتصورات وخطط تنموية للعام القادم

أبها- مريم الجابر

أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم بن محمد الخليل إلى ضرورة أن يكون لرئيس البلدية بصمة واضحة في توجيه التنمية إلى الاتجاه السليم.

جاء ذلك خلال ترؤس الخليل اجتماعاً لرؤساء البلديات في المنطقة والذي احتضنه مبنى أمانة منطقة عسير الجديد وسط مدينة أبها.

وناقش المجتمعون طرق تطوير آلية العمل والارتقاء به إلى الأفضل وذلك فيما يخص المشاريع وطرق ترسيتها، وأكد الخليل على التحضير المسبق للمشاريع وتجهيزها بعد تحديد المناقشة مع وزارة المالية والانتهاء منها وضرورة أن تكون المشاريع التي تمت الموافقة عليها مبدئيا واضحة وذلك للشروع في استكمال الإجراءات اللازمة للإعلان كسباً للوقت، وضرورة عرضها على المجلس البلدي في كل بلدية وذلك لأخذ الموافقة عليها مبدئياً، وذلك حتى يتم إدراك عنصر الوقت لأنه العنصر الحاسم في عملية النجاح، وكذلك تم مناقشة ما بعد الإعلان وهي تتمحور في تجهيز المخططات والمواصفات ودعوة المقاولين وتقديم التسهيلات لهم للدخول في المنافسة كسباً للوقت، وتم مناقشة النظرة المستقبلية للمنطقة واقتراح تطوير أساليب العمل الفنية والإداري والمالية وخلصت التوصيات بضرورة البعد عن النمط التنفيذي في العمل والسعي إلى الابتكار والتطوير وضرورة نظرة رئيس البلدية للمستقبل تكون ذات أفق واسع ومدروس لتطوير نطاق خدمته والارتقاء بها للأفضل. وأكد الخليل في هذا الجانب بأن تقييم رئيس البلدية في مجال الإبداع مرهون بتطوير أدائه من خلال وجود رؤية حديثه للعمل، لأن التحرك الإيجابي الجريء يدفع إلى النجاح، وأكد أمين عسير في نهاية حديثه بأن التقصير في الإعلان عن المشاريع بشكل المناسب يتحمله رئيس البلدية، وفي الأمانة يتحمل الإدارة المختصة والتي هي مسؤولة عن ذلك مؤكداً بأن البلدية التي تعيد طرح منافسة تعتبر مقصرة وتتحمل كامل المسوؤلية عن ذلك، وطالب من كافة البلديات تزويد الأمانة بمشاريعها وتصوراتها للعام القادم وذلك كدراسات أولية للمشاريع التنموية التي تحتاجها كل محافظه أو مركز.