إجازة اليوم الوطني يوم واحد.. و الأضحى تبدأ الجمعة

الرياض - سلطان العثمان

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن اجازة اليوم الوطني لهذا العام يوم واحد فقط وهو يوم الثلاثاء الموافق 28/11/1435ه، مصححاً ما أثير في بعض وسائل الإعلام من أن عطلة الأضحى لهذا العام 1435ه ستكون من بداية إجازة اليوم الوطني الذي يوافق يوم الثلاثاء 28/11/1435ه استنادا لنص المادة الرابعة من لائحة الإجازات الآتي: (أما اذا وافق اليوم الوطني "يوم الثلاثاء" وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني).

وأشار المتحدث الرسمي قائلا: إن المادة الربعة من لائحة الإجازات تضمنت النص الآتي: (يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية، أما اذا وافق اليوم الوطني "يوم الثلاثاء" وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني)، وبالرغم من أن اليوم الوطني لهذا العام سيوافق يوم الثلاثاء 28/11/1435ه، إلا أن عطلة عيد الأضحى ستبدأ هذا العام بداية يوم الجمعة الموافق 2/12/1435ه وليس بداية يوم الخميس، عملاً بالنص الآتي للمادة السابعة من اللائحة نفسها: (تبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه، فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك) لذا فإن الاستثناء الوارد بالمادة الرابعة لا ينطبق على اجازة هذا العام، وأضاف الخنين أن قصد المشرع للائحة الإجازات التخفيف على المشمولين بها بأن لا يسبق أو يلي إجازة العيدين يوم عمل واحد منفرد يقع قبل أو بعد إجازة نهاية الأسبوع، والأيام الواردة بهذه المواد النظامية وضعت قبل صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/185) وتاريخ 14/8/1434ه القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ومجلس الخدمة المدنية يدرس حالياً لائحة الإجازات بشكل شامل.