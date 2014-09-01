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«تعليم وادي الدواسر» يستعد لليوم الوطني

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«تعليم وادي الدواسر» يستعد لليوم الوطني «تعليم وادي الدواسر» يستعد لليوم الوطني

وادي الدواسر - عبدالله الحمدان تصوير - إبراهيم الحمدان

    ترأس مدير التربية والتعليم في محافظة وادي الدواسر صقر الصقر اجتماع اللجنة التحضيرية العليا لاحتفالات الإدارة باليوم الوطني ال 84 بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع بين الصقر ما تمثله هذه المناسبة لوطننا الغالي، حيث تعد أغلى الذكريات وأسماها وأجملها إلى النفوس كونها ترمز للتطور والتوحد لهذا الكيان الشامخ بكل مقوماته ومعطياته الرائعة.

مؤكداً على أهمية الدور المناط بالعاملين في الميدان التربوي في توضيح مفهوم الانتماء للوطن والحفاظ على ممتلكاته والذود عنه، وغرس معاني الوطنية في نفوس النشء ليصبحوا أفرادا صالحين في مجتمعهم. معبرا عن أمانيه البالغة بضرورة تنوع البرامج والأنشطة، وإشراك جميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية للتعريف بمنجزات الوطن ومراحله التنموية والحفاظ على مكتسباته. تلا ذلك استعراض شامل لجدول الأعمال، والمتضمن اطلاع اللجنة على التعليمات الخاصة بهذا الشأن من وزارة التربية والتعليم إلى جانب بحث مشاركة رواد النشاط كما تضمن الجدول بحث مشاركة المدارس وموقع الاحتفال واللجان.

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