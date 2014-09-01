السيد البدوي: السيسي صنع معجزات منذ توليه الحكم

أشاد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مسئولية الحكم.

وقال البدوي خلال لقائه علي فضائية «دريم2»: ” السيسى صنع معجزات منذ توليه المسئولية بالمقارنة بفترة الرئيس المعزول محمد مرسي». لافتاً إلى أنه لم يلتق بالرئيس عبد الفتاح السيسى منذ حلفه اليمين” .

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه سيطالب الرئيس بتأجيل الانتخابات البرلمانية، حال لقائه بالرئيس. مضيفاً: « الجماعات المسلحة قد تستغل أجواء الانتخابات لتنفيذ عمليات إرهابية، كما هناك تخوف من قيام رموز الحزب الوطنى بتحويل مصر الى ساحة حرب».