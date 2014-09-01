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السيد البدوي: السيسي صنع معجزات منذ توليه الحكم

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السيد البدوي: السيسي صنع معجزات منذ توليه الحكم السيد البدوي: السيسي صنع معجزات منذ توليه الحكم

السيد البدوي

أشاد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بأداء الرئيس عبد الفتاح ، منذ توليه مسئولية الحكم.

وقال البدوي خلال لقائه علي فضائية «دريم2»: ”  السيسى صنع معجزات منذ توليه المسئولية بالمقارنة بفترة الرئيس المعزول محمد مرسي». لافتاً إلى أنه لم يلتق بالرئيس عبد الفتاح السيسى منذ حلفه اليمين” .

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه سيطالب الرئيس بتأجيل الانتخابات البرلمانية، حال لقائه بالرئيس. مضيفاً: « الجماعات المسلحة قد تستغل أجواء الانتخابات لتنفيذ عمليات إرهابية، كما هناك تخوف من قيام رموز الحزب الوطنى بتحويل الى ساحة حرب».

 

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