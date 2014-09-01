مسئول بالخارجية الأمريكية : مجمع السفارة الأمريكية في طرابس مازال آمنا

علق مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية على ما تردد عن ظهور شريط فيديو يعرض ما يبدو أنهم عناصر من الميليشيات الليبية داخل مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية ، قائلاً ” إن مسئولي الإدارة الأمريكية شاهدوا مقاطع الفيديو” .

وأعرب المسئول ، الذي رفض ذكر اسمه ، عن اعتقاده بأن مجمع السفارة نفسه مازال آمنا .. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب حاليا الوضع على الأرض عن كثب . وأوضح أن سبب نقل موظفي وأعمال السفارة من طرابلس مؤخرا هو القتال الدائر حاليًا بالقرب من مجمع السفارة، مؤكدًا :” أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومة الليبية وأطراف أخرى بشأن القضايا المثيرة للقلق .

وقال المسئول إن السفيرة الأمريكية والمسئولين الآخرين مازالوا يعملون سواء في واشنطن أو من السفارة الأمريكية في فاليتا بقبرص ، حيث تم نقل العاملين بالسفارة في طرابلس مؤخرا .

وكان مجمع السفارة الأمريكية في طرابلس قد تم إخلائه قبل نحو شهر نظرا لارتفاع حدة أعمال العنف التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس .

أ ش أ