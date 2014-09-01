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بالفيديو.. هيئة «الأمر بالمعروف» تعتدي على بريطاني وزوجته تدافع عنه

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تداول مستخدمو «فيس بوك وتويتر»، مقطع يصور اعتداء عدد من رجال «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، على رجل بريطاني وزوجته في مدينة بريدة.

وظهر في المقطع شخص ملتحي، وهو يقفز من سيارة، ويسدد ضربة للبريطاني على رأسه، فيما حاولت زوجة البريطاني الدفاع عن زوجها الذي أخذ يصيح بالإنجليزية «ارفع يدك عن زوجتي، إنها زوجتي كيف تجرؤ على فعل ذلك».

ودشن مستخدمو «تويتر» هاشتاج «#كف_عبير_يمثلني»، للتعبير عن استياءهم من الاعتداء على البريطاني.

وأكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، أنه تم تكليف لجنة محايدة للتحقيق في حادثة الاعتداء على مقيم بريطاني من قبل أفراد نُسبوا إلى الهيئة، واعداً بأن النتائج ستعلن في القريب العاجل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية مساء اليوم (الأحد): «لن نجامل أحداً في هذا الأمر، ولا نقبل أن يضار أي مقيم على هذه الأرض»، مشيرا إلى أنه إذا ثبت أن المعتدي من رجال الهيئة فسيتم اتخاذ إجراء قوي يرد للمُعتدى عليه حقه.

وأوضح أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالشخص البريطاني، وطمأن الزوجة في اتصال هاتفي حول سير التحقيقات.

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