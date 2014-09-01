اليابان والهند يسعيان إلى تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي

يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عقد محادثات مع نظيره الهندي نارندرا مودي، الاثنين، تتناول تعزيز التعاون الدفاعي والاقتصادي وفي مجال الطاقة في ظل تزايد النفوذ الصيني.

ومن المتوقع أن يناقش «آبي» و«مودي» تصدير اليابان المقترح لطائرات البحث والإنقاذ البرمائية «يواس- 2» وتكنولوجيا السكك الحديدية عالية السرعة.

ومن المرجح أن يوافق الزعيمان على مواصلة التدريبات البحرية المشتركة بين البلدين وتدريبات ثلاثية مع الولايات المتحدة.

وكانت الهند قد أعربت أيضا عن رغبتها في توقيع اتفاق نووي مع اليابان، ورحب قطاع الصناعة النووية الياباني بتلك الفرصة للتوسع في السوق الهندية، ولا سيما وأن مفاعلاتها البالغ عددها 49 متوقفة عن العمل حاليا مما ألحق الضرر بهذه الصناعة.

وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أنه من المتوقع أن يبلغ «آبي» نظيره الهندي أن بلاده تهدف لمضاعفة استثماراتها في الهند على مدى السنوات الخمس المقبلة.