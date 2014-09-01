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بالفيديو .. محمد إبراهيم يصل ماديرا تمهيدا للانضمام لماريتيمو

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بالفيديو .. محمد إبراهيم يصل ماديرا تمهيدا للانضمام لماريتيمو بالفيديو .. محمد إبراهيم يصل ماديرا تمهيدا للانضمام لماريتيمو

وصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك إلى مدينة ماديرا البرتغالية تمهيدا للانضمام إلى فريق ماريتيمو.

وكان اللاعب قد غادر يوم الأحد متوجها للبرتغال، بعد أن أنهى إجراءات السفر وأتم ماريتيمو والزمالك اتفاقهما على بيع اللاعب مقابل 400 ألف يورو.

وفور وصول محمد إبراهيم لم يكن الاستقبال حافلا لوصوله في وقت مبكر من يوم الأثنين أخر أيام الانتقالات الشتوية.

وكان في استقبال محمد إبراهيم ماركو كوستا مدير عام النادي.

وحرص مسؤولو ماريتيمو على استقبال اللاعب وتسليمه "كوفية" النادي وتصويره.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي صباح الأثنين، ويوقع العقود وتتم الصفقة رسميا لمدة أربعة مواسم.

وسيتدرب اللاعب مع الفريق أول مران له يوم الأربعاء.

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فيديو اليوم السابع

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