بالفيديو.. استطلاع لـ«بصيرة»: 82% موافقون على أداء السيسي مقابل 8% غير راضين

قال الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة لبحوث استطلاعات الرأي: ” إن استطلاع الرأي الذي أجراه المركز مؤخرًا حول رضا المواطنين عن أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجاب عليه 58% بـ«موافق جدًّا» و24% بـ«موافق فقط»، بواقع 82% موافقة على أدائه، و8% بـ«غير موافق» .

وأضاف مدير مركز بصيرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، الذي يذاع على «الحياة»، الأحد، أن المركز سيجري استطلاع رأي شهريًّا لبحث مدى رضاء المواطنين عن أداء الرئيس السيسي.

وأوضح «عثمان» أن وجود مراكز استطلاع رأي مستقلة هي أهم ما يميز أي مرحلة ديمقراطية، مشيرًا إلى أن إجراء المركز استطلاعًا للرأي حول أداء الرئيس السيسي، لم يكن الأول من نوعه، حيث أجرى المركز استطلاع رأي حول أداء الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء فترة حكمه وتم عرض نتائجه عبر وسائل الإعلام حينها.

" frameborder="0">