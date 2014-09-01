كندة حنا بريئة .. وتنتظر توأم من البنات ؟!

تناقلت بعض الوسائل الاعلامية مؤخراً خبراً مسيئاً هدفه التّشويه من سمعة الفنّانة السورية كندة حنا، وذلك بسبب الحسابات الكثيرة المزوّرة، التي كتب أحدها كلاماً مسيئاً للقرآن الكريم.

وحسب البيان الصّحفي من حنّا، نشر حساب مزوّر يحمل اسم حنا منشوراً مفاده "قل أعوذ برب الفلق من العربي إذا انجلق"، وبعده بدأت عاصفة الشتائم والانتقادات حول النّجمة، التي قرأت الخبر واستغربت نشر كلمات كهذه عن لسانها.

حنّا نفت ما نشر جملة وتفصيلاً، وقالت في تصريحها "بدايةً الحساب مزور وسبق ونشرت مراراً أن هذا ليس حسابي وقمت بالتبليغ عنه، وأمّا في ما يتعلّق بالكلام الذي نشر فلا يعقل أن أتحدّث بهذه الطّريقة أبداً، ومن يعرفني شخصياً يعلم تماماً أنني لا يمكن أن أكتب شيئاً كهذا".

وأضافت حنا: "الشبكة العنكبوتية ومواقع التّواصل الاجتماعي أصبحت فضاءاً كبيراً للتزوير، ولا يجب أن تنشر وسيلة إعلاميّة أي تصريح عن أي فنّان أو شخص دون الرجوع إليه والتّأكد من صحة الكلام الذي نُشر".

يذكر أنّ الفنّانة السّوريّة تنتظر ولادة توأم من البنات، من زوجها المخرج السّوري ناجي طعمي.

أخيراً وللتأكيد فإن حساب النجمة كندة حنا الوحيد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هو Kindaa Hanna وحسابها على الانستغرام باسم kinda hanna "kandoshi" فقط وباقي الحسابات مزورة الرجاء التبليغ عنها.

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