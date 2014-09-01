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مسابقة ملكة جمال مصر تعود بعد توقف أكثر من 4 أعوام

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مسابقة ملكة جمال مصر تعود بعد توقف أكثر من 4 أعوام مسابقة ملكة جمال مصر تعود بعد توقف أكثر من 4 أعوام

الإثنين 01-09-2014 01:19

بعد توقّف دام أكثر من 4 أعوام، قامت اللجنة المُشرفة على تتويج ملكة جمال لعام 2014، باختيار 21 فتاة للمشاركة في التّصفيات النهائية من بين 79 فتاة تقدمن للمشاركة في المسابقة، التي أقيمت بفندق "سفوتيل" القاهرة، بعد تقدّمهن أمام لجنة تحكيم المُكونة من: يوسف سباهي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، وخبير اللياقة البدنية هاني أبو النّجا، وخبيرة التّغذية د.شريفة أبو الفتوح، وملكة جمال مصر لعام 2010 دنيا حامد، وماهينور جاويش، ود.أمال رزق، وسيمون المتني، ود.محمد طلب وخالد فضة، حيث سيشارك الفتيات في الحفل النهائي لتنصيب ملكة جمال مصر2014 .

والفتيات المؤهلات لحفل التتويج النهائي هن اللواتي سيتم اختيارهن في حفل التّصفيات الأول، ومن المقرر أن تُقام أول عروض حفل التتويج النهائي بمحكي القلعة يوم 19 أيلول/سبتمبر والعرض النهائي يوم 22 أيلول/سبتمبر في شرم الشيخ.

شار إلى أن حفل ملكة جمال مصر لعام 2014، يُقام تحت رعاية الأمم المتحدة، وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة.

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