هذه هي تفاصيل زواج ميريام فارس

في حوارها الأخير مع مجلة "سيدتي"، أكدت الفنانة ميريام فارس، أنها تفكر جدياً بالزواج، لأنها تشعر أنها أصبحت مستعدة لتكوين عائلة والإلتفات إلى حياتها الشخصية التي يجب ألّا تنساها في معمعة العمل والضغط والعيش في الطائرة طوال الوقت. وعندما سألناها: هل أنت قريبة من الارتباط؟ كان جوابها: "ما بعرف متى تطقّ في رأسي" مؤكدة "طبعاً سوف أتزوج قبل نهاية هذا العام" ومشيرة إلى أن "عينها" على رجل متمسك بها، وهو من الأصدقاء القدامى، ولكنه لا يراها سوى زوجة له. كما أوضحت أنها أصبحت جاهزة للأمومة وقالت: " عندما أشاهد طفلاً على التلفزيون "ينغنش" قلبي. لكني لم أكن أعيش مثل هذا الشعور في السابق بينما اليوم أنا أتخيل نفسي أماً".

ويبدو أن ميريام كانت جادة جداً في كلامها. ويبدو أنها كانت مصممة على إتمام الزواج بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسل "اتهام"، ولكن خبر الزواج المفاجأة لم يصدر حتى الآن عن لسان ميريام أو عن مكتبها الإعلامي، بل عن الماكييرة التي تتعامل معها ميريام، باتريسيا ريغا، التي نشرت اليوم على موقعها الخاص على "أنستغرام"، صورة تظهر يد ميريام وهي ترتدي خاتم الزواج، وفوقها يد زوجها الذي استبدل خاتم الزوج بوشم اسم ميريام باللغة الأجنبية على إصبعه، كما أرفقت الصورة بعبارة "شهر العسل".

ومن المتوقع، كما أفادت بعض المعلومات الخاصة لـ"سيدتي نت" أن تصدر ميريام غداً بياناً صحفياً تشرح فيه كل تفاصيل زواجها، مع الإشارة إلى أن فستان الزفاف من تصميم رامي القاضي، أما تسريحة شعرها فحملت توقيع المزين جاك كيزمجي، والماكياج باتريسيا ريغا.

يبقى أن يصدر التأكيد النهائي من صاحبة الشان الفنانة ميريام فارس لتحسم الجدل بشان زواجها أم لا.