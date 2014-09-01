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راغب علامة: من الليلة أصبح بإمكانكم سماع أغنيات ألبومي "حبيب ضحكاتي"

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راغب علامة: من الليلة أصبح بإمكانكم سماع أغنيات ألبومي "حبيب ضحكاتي" راغب علامة: من الليلة أصبح بإمكانكم سماع أغنيات ألبومي "حبيب ضحكاتي"

الإثنين 01-09-2014 02:45

أعلن الفنان راغب علامة على صفحاته الخاصّة بمواقع التواصل الاجتماعي، أن جمهوره يستطيع سماع أغاني ألبومه الجديد "حبيب ضحكاتي" عبر موقع "أنغامي" لسماع الأغاني، كما أبلغ علامة كل محبيه وأصدقاءه أن إسطوانة الألبوم ستكون متوفّرة في الأسواق بعد 10 أيام.
وقال علامة لجمهوره: "إعلموا إني عملت بكل حب وصدق وإخلاص".

وبعد هذا الإعلان، تلقّى الفنان التّهاني من محبيه ومعجبيه، وتمنوا له التوفبق.

وفي سياق أخر، نشر الفنان العالمي اللبناني الأصل مساري صورة على موقع "تويتر" تجمعه بالفنان راغب علامة، وأرفقها بتعليق: مع الأسطورة راغب علامة في لبنان"، إذ اجتمع علامة بمساري أثناء زيارة الأخير إلى لبنان.

 

 

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