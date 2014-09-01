شرطة الرياض تضيق الحصار على شبكات التسول

كشفت شرطة منطقة الرياض ألاعيب مخالفي نظام الإقامة والعمل الذين يمتهنون التسول عند إشارات المرور وبعض المرافق العامة في العاصمة الرياض، حيث خصصت حملتها الأمنية فجر أمس الأحد لضبط الشبكات التي تشغل الأطفال والنساء في التسول.

وأسفرت الحملة التي نفذتها إدارة الضبط الإداري بشرطة المنطقة ودوريات مكافحة التسول عن ضبط (338) مخالفاً من جنسيات مختلفة تثبت تورط (77) منهم في العمل بالتسول عند إشارات المرور، و(41) في عملية البيع عند الإشارات تحت غطاء التسول، و(220) من مخالفي نظام الإقامة والعمل من العمالة السائبة التي تسكن الأرصفة والحدائق العامة لجلب عطف المارة لتشغيلها في عدد من المواقع بأحياء العاصمة.

يحاولون استعطاف المواطنين في أول أيام الدراسة

وضبط رجال الأمن أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء ممن تقوم شبكات التسول في استغلالهم، وعدد كبير من قياديي هذه العصابات الإجرامية أثناء مراقبتهم للمتسولين عند الإشارات، كما داهموا المواقع السكنية التي يقطنها المتسولين ومشغليهم، في أول أيام العودة للمدارس والذي يستغله المتسولون لاستعطاف أولياء الأمور.

ويأتي تعقب شبكات التسول والمخالفين لنظام الإقامة والعمل في إطار تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض للجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة الضبط الإداري ودوريات مكافحة التسول للحد من مخاطر هذه الشبكات لما تسببه من مخاطر أمنية متعددة من أبرزها تشويه المنظر العام وتعكير الحركة المرورية واستغلال المواقع العامة للسكن أو للبيع أو البحث عن عمل باستعطاف المواطنين.

وخصصت الحملة التي رافقتها "الرياض" لهذا النوع من الجرائم فجر أمس باعتباره أول يوم لعودة المعلمين والطلاب والطالبات للمدارس وأعداد كبيرة من الموظفين مع انتهاء الإجازة السنوية، مما يمثل مكسب كبير للمتسولين في جلب استعطافهم.

وقد سبق تنفيذ هذه الحملة تحديد المواقع المستهدفة بإشراف مباشر ومتابعة من نائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سليمان السديس، ومدير إدارة الضبط الإداري بشرطة المنطقة العميد عيد العتيبي، ومدير دوريات مكتب مكافحة التسول العقيد بدر عبدالعزيز الشبانة، ومن ثم صدرت التوجيهات للجهات المشاركة من (دوريات الضبط الإداري، وفرق مكافحة التسول، وفرق الهلال الأحمر) بتنفيذ عمليات التفتيش في وقت واحد فجر أمس.

وباشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها مع المتورطين في هذا النمط من الجرائم، واعتراف عدد كبير من الأطفال من الجنسيات العربية والنساء باستغلالهم في العمل بالتسول، ولازالت التحقيقات قائمة لاستكمال الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم".