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احتراق 2 فدان قصب بسبب عقب سيجارة بسوهاج‎

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احتراق 2 فدان قصب بسبب عقب سيجارة بسوهاج‎ احتراق 2 فدان قصب بسبب عقب سيجارة بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج اخطار من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بمحصول القصب بناحية نجع العطوه .

إنتقل مأمور وضباط المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده بالفحص .

تبين نشوب حريق بأرض زراعية منزرعة بمحصول القصب ملك كلاً من علي جاد علي عبد الكريم سن 61 مزارع – محمد أحمد عبد الرحيم مكي سن 46 موظف- ويقيمان بذات الناحية لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي أحتراق مساحة حوالي “2″ فدان من محصول القصب بسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون قيام مجهول بإلقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد ونفيا الشبهة الجنائية .

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينــة الفنية كلفـ إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 1526 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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