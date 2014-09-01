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ضبط 2 من عناصرتنظيم الاخوان بسوهاج‎

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ضبط 2 من عناصرتنظيم الاخوان بسوهاج‎ ضبط 2 من عناصرتنظيم الاخوان بسوهاج‎

صورة أرشيفية

قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم طهطا بمديرية امن سوهاج بالتنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت عناصر تنظيم الأخوان الإرهابي بالمحافظة .

فقد أسفرت المأمورية عن ضبط كلاً من ”  ناصر سعيد عبد العظيم حلقه سن 36 مدرس – أيمن محمود السيد سن 39 مدرس -”  ويقيمان بمدينة طهطا والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فـي القضية رقم 1648 إداري قسم طهطا لسنة 2014 إحياء نشاط الجماعة الإرهابية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري عرضه علي النيابة العامة .

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