زعيم الحوثيين يدعو لعصيان مدني ضد الحكومة اليمنية

في تحد لنداءات مجلس الأمن الدولي بوقف العمليات العدائية ضد الحكومة اليمنية، حث زعيم قبلي حوثي، الأحد، أنصاره على شن حملة عصيان مدني إلى أن يتم تلبية مطالبهم.

ويقاتل الحوثيون الحكومة منذ سنوات للمطالبة بسلطة أكبر لطائفتهم الزيدية الشيعية في شمال اليمن الذي يغلب عليه السنة.

وحشد الحوثيون قبل أسبوعين عشرات الآلاف من مؤيديهم على أطراف العاصمة صنعاء.

وأقام البعض خياما في المدينة قرب مبنى وزارة الداخلية، وتثير المواجهة مخاوف بشأن استقرار اليمن وهو حليف للولايات المتحدة.

ودعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الحوثيين لوقف الأعمال العدائية ضد الحكومة وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد.

ولكن عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين الشيعة، قال في ساعة متأخرة من مساء الأحد: «الآن آن الأوان للإنتقال إلى المرحلة الثالثة من التصعيد الشعبي.»

وقال «الحوثي» في كلمة عبر قناة تلفزيونية مملوكة للحوثيين: «أوجه ندائي إلى سكان العاصمة ومحيطها إلى أن يحتشدوا صباح الغد إلى ساحة التغيير، الخطوات ستستمر إلى نهاية الأسبوع وكل خطوة هي مهمة وأنا أمل في شعبنا أن يطمئن إلى أن خطواته القادمة ستكون مزعجة ولكن في آخرها خطوات حاسمة إن وصلنا إليها سنتحدث عنها.»