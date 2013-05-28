أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"الأميك": شيفرولية تتصدر مبيعات السيارات خلال أبريل تليها هيوانداى

Google+ Print
"الأميك": شيفرولية تتصدر مبيعات السيارات خلال أبريل تليها هيوانداى "الأميك": شيفرولية تتصدر مبيعات السيارات خلال أبريل تليها هيوانداى

أوضح مجلس معلومات السيارات "الأميك"، فى أخر تقرير صدر عن شهر أبريل من العام الحالى 2013، أن سيارات "شيفرولية" قد تصدرت المبيعات لتسجل بيع نحو 5.2 ألف سيارة، تلتها بالمركز الثانى سيارات "هيوانداى"، بإجمالى مبيعات قدرها 3.4 ألف سيارة، أما "تويوتا" فقد حصدت المركز الثالث مسجلة مبيعات نحو 1.7 ألف سيارة.

كما حصلت "كيا" على المركز الرابع مسجلة مبيعات تقدر بنحو 247 سيارة ، ثم سيارات "متسوبيشى"، حيث حصلت على المركز الخامس مسجلة مبيعات تقدر بنحو 1.3 ألف سيارة.

واستطاعت سيارات "رينو" أن تستحوذ على المركز السادس مسجلة مبيعات تقدر بنحو 749 سيارة، ثم جاءت سيارات "إسبيرانز" فى المركز السابع مسجلة مبيعات تقدر بنحو 618 سيارة، وجاءت "سوزوكى" فى المركز الثامن بإجمالى مبيعات قدرها 601 سيارة، ثم "جيلى" فى المركز التاسع مسجلة مبيعات تقدر بنحو 525 سيارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365