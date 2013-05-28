"الأميك": شيفرولية تتصدر مبيعات السيارات خلال أبريل تليها هيوانداى

أوضح مجلس معلومات السيارات "الأميك"، فى أخر تقرير صدر عن شهر أبريل من العام الحالى 2013، أن سيارات "شيفرولية" قد تصدرت المبيعات لتسجل بيع نحو 5.2 ألف سيارة، تلتها بالمركز الثانى سيارات "هيوانداى"، بإجمالى مبيعات قدرها 3.4 ألف سيارة، أما "تويوتا" فقد حصدت المركز الثالث مسجلة مبيعات نحو 1.7 ألف سيارة.

كما حصلت "كيا" على المركز الرابع مسجلة مبيعات تقدر بنحو 247 سيارة ، ثم سيارات "متسوبيشى"، حيث حصلت على المركز الخامس مسجلة مبيعات تقدر بنحو 1.3 ألف سيارة.

واستطاعت سيارات "رينو" أن تستحوذ على المركز السادس مسجلة مبيعات تقدر بنحو 749 سيارة، ثم جاءت سيارات "إسبيرانز" فى المركز السابع مسجلة مبيعات تقدر بنحو 618 سيارة، وجاءت "سوزوكى" فى المركز الثامن بإجمالى مبيعات قدرها 601 سيارة، ثم "جيلى" فى المركز التاسع مسجلة مبيعات تقدر بنحو 525 سيارة.