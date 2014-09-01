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خالد يوسف من مسقط راسه : ضد خلط السلطات وضد قرار وقف فيلم حلاوة روح

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خالد يوسف من مسقط راسه : ضد خلط السلطات وضد قرار وقف فيلم حلاوة روح خالد يوسف من مسقط راسه : ضد خلط السلطات وضد قرار وقف فيلم حلاوة روح

قال المخرج السينمائي خالد يوسف أن من أهم أسباب تفكيره في الترشح للانتخابات البرلمان هو عودة كرسي النائب السابق خالد محي الدين للدائرة على يد أحد أبناءه، مشيرا الي أنه يعتبر نفسه من أحد أبناء خالد محي الدين، وأضاف خالد قائلا “سٍأموت كبدا إن لم أنجح وأعود بكرسي خالد محي الدين، وقد استأذنت عائلته في الترشح ” .

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده المخرج خالد يوسف بالقيادات الشبابية والأحزاب وأهالي كفر شكر، بهدف التعارف ومناقشة شباب المدينة والإجابة على كافة الآسئلة المطروحة وذلك بعنوان ” اسأل خالد يوسف ” لشرح فكرة ترشحه للانتخابات البرلمانية، وذلك بقاعة القصر الملكي بواحة النخيل بكفر شكر .

وأكد خالد أنه لا مصالحة مع من قتل ونهب المصريين وأفسد حياتهم، وأنه ضد خلط السلطات وأيضا ضد قرار مجلس الوزراء بوقف فيلم حلاوة روح.

 

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