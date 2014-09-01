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استقبال 500 حالة وإغلاق 430 في »مؤسسة الإسكان«

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استقبال 500 حالة وإغلاق 430 في »مؤسسة الإسكان« استقبال 500 حالة وإغلاق 430 في »مؤسسة الإسكان«

استقبلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خلال النصف الأول من العام الجاري 500 حالة إسكانية وتم إغلاق 430 حالة إسكانية، وبلغ عدد المراجعين لمكتب المدير التنفيذي الفا و104 متعاملين، حيث يعمل المكتب على استقبال المتعاملين والنظر في طلباتهم وتيسير أعمالهم وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها بالمؤسسة.

كما يقوم المكتب بالتواصل والتنسيق مع الوحدات التنظيمية الأخرى بشكل مباشر لتيسير أمور المتعاملين، وبلغ عدد المقابلات الخاصة بالموظفين والجمهور مع المدير التنفيذي 179 مقابلة، واستقبل المكتب 3553 مكالمة هاتفية قام من خلالها بالرد على استفسارات الجمهور.

وقال راشد بن دلموك مدير المكتب، إن مكتب المدير التنفيذي في المؤسسة وضع آلية للمراسلات الصادرة والواردة للمؤسسة لضمان التواصل الفعال مع المتعاملين الداخليين والخارجيين، وترتيب الاجتماعات والزيارات وتنسيقها، ويتطلع إلى التوسع في تقديم الخدمات للجمهور عن بعد من خلال التوسع باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة وإدخالها في جميع أعمال المكتب لتنظيم العمل وتبسيط الإجراءات، تماشيا مع توجهات الذكية.

وأضاف قام المكتب بتفعيل برنامج «في الشوفة» لمقابلة الموظفين إلكترونيا بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة لتمكين الموظفين من التواصل المباشر مع المدير التنفيذي، وذلك من خلال التنسيق للمقابلات وجدولتها ضمن أجندة المدير التنفيذي مضيفاً بأن العاملين بمكتب المدير التنفيذي يقومون بمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية وتحليلها ومقارنتها بالسنوات الماضية، مما يؤدي ذلك إلى إحراز تقدم كبير على صعيد الخدمات المقدمة لمتعاملي المؤسسة مع تقليل فترات الانتظار بشكل كبير.

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