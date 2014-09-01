«محمد بن راشد الخيرية» تنفذ مشروع القرطاسية

دشنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية برنامجها التعليمي الخيري السنوي تحت شعار «بالعلم نرتقي» الذي يهدف إلى تقديم عدد من المشاريع الداعمة للطلاب والطالبات والمدارس في مختلف إمارات الدولة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة.

وقد تم تنفيذ مشروع القرطاسية كأول المشاريع التي يحتاج إليها الطلاب في بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالاتفاق مع مكتبة دبي للتوزيع، لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، إيماناً منها بأهمية ذلك في دعم مسيرة التعليم، ومساندة الطلاب الذين هم أمل المستقبل.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة: إن المبادرة تأتي ضمن المشاريع الموسمية التي تقوم بتنفيذها المؤسسة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة في مجال تقديم الدعم الضروري لجميع شرائح المجتمع، وبمناسبات مختلفة لتخفيف الأعباء عن الأسر.

وأضاف أن هذه المرة السابعة على التوالي التي يتم فيها تنفيذ المشروع عن طريق الكوبونات الشرائية بالتعاون مع مكتبة دبي للتوزيع، موضحاً في الوقت ذاته أن هذا العام تم فيه توفير 10 آلاف بطاقة توزع للأسر المختارة التي تمكنها من شراء احتياجات أبنائها الطلاب من الأدوات الدراسية.

وأوضح أن المؤسسة قد أبرمت اتفاقية منذ سبع سنوات، تجدد سنوياً مع مكتبة دبي للتوزيع، لتوفير كوبونات شرائية توزع للأسر المختارة التي تمكنها من شراء احتياجات أبنائها الطلاب من الأدوات الدراسية من فروع مكتبة دبي للتوزيع المنتشرة في أنحاء الدولة، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

مبيناً أن تنفيذ هذا المشروع يسهم في إنجاح البرنامج التعليمي الخيري المتكامل «بالعلم نرتقي» الذي تقيمه المؤسسة سنوياً لدعم الطلبة في كل المراحل الدراسية، ويشمل عدة مشاريع تعليمية متنوعة.

آلية

من جانبه، أوضح صالح زاهر صالح، مدير المؤسسة، أن المؤسسة قد اعتمدت آلية تم بموجبها البدء في توزيع هذه البطاقات قبل أكثر من أسبوع من بداية العام الدراسي الجديد على أولياء أمور الطلاب المستحقين الذين تم إعداد كشوف بأسمائهم من قبل قسم المساعدات الداخلية بالمؤسسة، وبالتنسيق مع شركاء المؤسسة من الجمعيات الخيرية العاملة في إمارات الدولة.

إذ خصصت كميات من هذه البطاقات لكل إمارة توزع عن طريق الجمعيات الخيرية لكل إمارة، وسيكون التقديم وتسلُّم الكوبونات لسكان كل إمارة من خلال الجمعية الخيرية الموجودة في الإمارة.

تمكين

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تقديم مساعداتها للمستفيدين إلى تمكينهم من الاستفادة من هذه المساعدات بالصورة المثالية، إذ يوفر تنفيذ مشروع القرطاسية عن طريق الكوبونات الشرائية الحرية للطالب والأسرة، وشعورهم بالاستقلالية في اختيار ما يحتاجون إليه من مستلزمات، دون التقيد بمواد ثابتة قد لا يحتاج إليها في ذلك.

من أجل رفع الروح المعنوية للطالب بأنه يمتلك ما يريده من أدوات مدرسية تعينه في الإقبال على الدراسة بالشكل المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أن مكتبة دبي للتوزيع لها فروع في كل إمارات الدولة، ما يسهل على أولياء الأمور الذهاب إلى المكتبة، وشراء ما يحتاجون إليه دون تكبد العناء.