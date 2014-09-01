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"صحة دبي" تكرم موظفين متميزين وشركاء

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"صحة دبي" تكرم موظفين متميزين وشركاء "صحة دبي" تكرم موظفين متميزين وشركاء

كرمت هيئة الصحة في دبي امس في المكتبة الطبية نخبة من موظفي الهيئة واداراتها والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين الخارجيين ممن قدموا خدمات متميزة واقتراحات بناءة ساهمت بشكل فاعل في تطوير مستوى العمل والأداء بمختلف مواقع العمل.

وحضر حفل التكريم ممثلون عن المجلس التنفيذي وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الامارات للهوية والمديرون التنفيذيون لقطاعات ومستشفيات الهيئة.

وكرم الميدور أصحاب الاقتراحات البناءة والتي ركزت اقتراحاتهم على اهمية تعلم لغة الاشارة لمخاطبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حصولهم على الخدمة، وفتح خدمة الطوارئ بنظام 24 ساعة في المراكز الصحية وقالت شيخة الرحومي مدير ادارة علاقات المتعاملين ان الادارة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 408 شكاوى تم التعامل معها ومعالجتها والتواصل مع اصحابها الذين فاقت نسبة رضاهم الـ99%.

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