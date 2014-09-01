وزير التعليم العالي: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالعلم والعلماء

قال وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية تولى اهتماما بقيمة العلم والعلماء من خلال التوسع في نشر التعليم والسعي الجاد والحثيث لتحسين نوعيته من خلال تبني الاستراتيجيات والخطط التنموية.

وأضاف خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء الأحد، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة قسمي العربي والإنجليزي، وذلك بحضور وزير التعليم العالي الدكتور سيد عبدالخالق نائبا عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي ومحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود، واللواء أركان حرب، رضا فاضل عثمان، نائبا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم وسفراء وقناصل الدول المشاركة بالحفل.

وأعرب عبدالخالق، عن سعادته بالتواجد في هذه الأمسية حيث تحتفى الأكاديمية بتخريج العشرات من أبناء الدول العربية، مضيفا أنه يتواجد في هذه الاحتفالية نيابة عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وقال عبدالخالق إن «محلب» كان حريصا على التواجد وحضور تلك الاحتفالية لولا انشغاله وأنه يتشرف بنقل تحيات رئيس الوزراء إلى الحضور وأسرهم وذويهم وأعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا في الإدارة.

وأبدى «محلب» سعادته وفخره بان الخريجين ينتمون إلى دول عربية متعدده وهو ما يؤكد على الروح العربية المشتركة متوجها بالشكر لإدارة الإكاديمية، وقال نطمح أن نحتفل بعدد أكبر ينتمي للدول العربية أيضا في المرات المقبلة.

من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تساهم دائما في تخريج دفعات من الطلبة والعلماء من أجل المشاركة في العلم من خلال خطط معده مسبقة كعهدها دائما، مضيفا أن ذلك يساعد الخريج على تطبيق العلم بطريقة مختلفة كما هو متبع في مختلف دول العالم المتقدم.

وأشار «حنفي» إلى أن الأكاديمية لا تهتم بتخريج كميات من الطلاب الحاصلين على درجات علمية مختلفة بقدر اهتمامها بتخريج أشخاص لديهم القدرة على مجابهة التحديات ومواكبة الطرق والأساليب العلمية الحديثة.

من جانبه، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، أن الأكاديمية تقوم بالخدمات التدريبية والاستشارية في شتى ومختلف المجالات فيما يتعلق بالنقل الدولي وعلوم الحاسب والإدارة والإعلام، مضيفا أن دائما ما تبنى الأكاديمية الأمال على طلابها من أجل رفع شأن الوطن العربي.

وأضاف «عبدالغفار»، أن احتفال الطلاب اليوم بتخرجهم هو نتاج ومحصلة للعمل الجاد لأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور وكذا الطلاب الذين بذلوا أقصى ما لديهم للوصول إلى تلك اللحظة التي تعتبر بمثابة نقطة تحول في حياتهم.

وأعلن «عبدالغفار» عن انعقاد المؤتمر الدولة للهندسة البحرية والمنصات البحرية بالمملكة العربية السعودية يومي الثالث والرابع من شهر سبتمبر.

وقدم عبدالغفار درع الأكاديمية لكل من وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى ومحافظ البحيرة اللواء مصطفى هدهود.

يشار إلى أن دفعة الخريجين تضم 138 طالبا يمثلون 7 دول عربية هي مصر والكويت وليبيا والأردن والسعودية وسوريا وفلسطين.