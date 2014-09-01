محلب يوجّه بحل مشاكل «القابضة للمستحضرات»

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء الأحد، لمناقشة مشكلات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاح (فاكسيرا)، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، ومسؤولي الشركة.

وخلال الاجتماع قدم وزير الصحة عرضاً للمشكلات التي تعوق أداء الشركة، مشيراً إلى أن هناك تعثراً في الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة، ومديونيات على الشركة، واقترح الوزير عددًا من الخطوات لتطوير أداء الشركة، معتبرًا أن وجودها واستمرارها فى أداء دورها بمثابة أمن قومي.

ووافق محلب على استغلال الأصول الثابتة للشركة بالتقييم الحالي، وأن يتم الترتيب لاجتماع بين وزراء التخطيط، والصحة، والمالية لبحث مشكلات الشركة، ووضع حلول التطوير حتى تتمكن الشركة من أداء دورها في توفير الأمصال المختلفة، وخدمات الدم المطلوبة.

وكلّف وزير الصحة مسؤولي الشركة أثناء الاجتماع بالعمل على مدى الـ24 ساعة لتعويض ما فات والخروج بالشركة من عثرتها.