بالصور .. المخرج خالد يوسف يجتمع بالقيادات الشبابية في مؤتمر بعنوان “اسال خالد يوسف “

اجتمع مساء أمس المخرج خالد يوسف المرشح لمجلس النواب عن مركز كفرشكر بالقليوبية، بالقيادات الشبابية والأحزاب وأهالي كفر شكر، بهدف التعارف ومناقشة شباب المدينة والإجابة على كافة الآسئلة المطروحة وذلك في مؤتمر بعنوان ” اسأل خالد يوسف ” لشرح فكرة ترشحه للانتخابات البرلمانية .

عقد المؤتمر بقاعة القصر الملكي بواحة النخيل، ودارت المناقشة حول أسباب الترشح للانتخابات البرلمانية، ورد خالد أن من أهم أسباب ترشحه هو عودة كرسي النائب السابق خالد محي الدين للدائرة على يد أحد أبناءه وأنا اعتبر نفسي من أحد أبناء خالد محي الدين، وأضاف خالد قائلا “سٍأموت كبدا إن لم أنجح وأعود بكرسي خالد محي الدين، وقد استأذنت عائلته في الترشح ” .

وأكد خالد أنه لا مصالحة مع من قتل ونهب المصريين وأفسد حياتهم، وأنه ضد خلط السلطات وأيضا ضد قرار مجلس الوزراء بوقف فيلم حلاوة روح.